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لبنان

استمر حتى الصباح... الجيش الاسرائيلي يحلق بكثافة غير اعتيادية فوق الجنوب

Lebanon 24
12-02-2024 | 00:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتحليق مسيرة على علو منخفض فوق رومين حومين التحتا و الجوار.
 
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق طوال الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة غير اعتيادية، كما سجل تحليق للطيران الحربي صباحا فوق هذه المناطق.
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وكانت قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت ليلا حذرا ومتوترا بعد موجة من القصف المدفعي المعادي العنيف والغارات التي نتج عنها سقوط شهيدين لحركة "أمل" وعدد من الجرحى في استهداف منزل في بلدة شيحين.

وستشيع حركة "أمل" عند الأولى من بعد ظهر اليوم الشهيد محمد ربيع المصري في بلدة المنصوري قضاء صور، وعند الثالثة الشهيد حسن علي فروخ في بلدة عنقون قضاء صيدا.
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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