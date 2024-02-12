الوضع متوتر جنوباً... مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة وغارات على مناطق عدّة

استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

وتحدثت قناة "الحدث" عن عملية إغتيال طالت أحد مسؤولي "حزب الله"، فيما لم تتبين أي معطيات إضافية عن الحادثة.

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كما شارك عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بعمليات الإنقاذ، وتم نقل اصابة إلى احدى مستشفيات المنطقة.

في المقابل، أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن لا إصابات في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت السيارة.





وشنّ الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة طير حرفا لم تسفر عن اصابات بحسب المعلومات الأولية، كما استهدفت غارتان تلة العويضة لجهة بلدة الطيبة. وشنّ الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة طير حرفا لم تسفر عن اصابات بحسب المعلومات الأولية، كما استهدفت غارتان تلة العويضة لجهة بلدة الطيبة.