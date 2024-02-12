الوضع متوتر جنوباً... مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة وغارات على مناطق عدّة

استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
وتحدثت قناة "الحدث" عن عملية إغتيال طالت أحد مسؤولي "حزب الله"، فيما لم تتبين أي معطيات إضافية عن الحادثة.
كما شارك عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بعمليات الإنقاذ، وتم نقل اصابة إلى احدى مستشفيات المنطقة.
في المقابل، أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن لا إصابات في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت السيارة.
وشنّ الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة طير حرفا لم تسفر عن اصابات بحسب المعلومات الأولية، كما استهدفت غارتان تلة العويضة لجهة بلدة الطيبة.
ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة مارون الرأس، بالإضافة إلى الغارة على الحارة الشرقية في بلدة الخيام استهدفت نفس المكان الذي تم استهدافه أمس، فيما ليس صحيحاً ما تتناقله بعض المجموعات عن قصف في جبل الريحان.
وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت بتحليق مسيرة على علو منخفض فوق رومين حومين التحتا و الجوار، بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي طوال الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة غير اعتيادية، كما سجل تحليق للطيران الحربي صباحا فوق هذه المناطق.
وكانت قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت ليلا حذرا ومتوترا بعد موجة من القصف المدفعي المعادي العنيف والغارات التي نتج عنها سقوط شهيدين لحركة "أمل" وعدد من الجرحى في استهداف منزل في بلدة شيحين.
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"