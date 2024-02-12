Advertisement

لبنان

نصيحة للموظفين: فتشوا عن عمل آخر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-02-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1163313-638433229447359830.jpg
Doc-P-1163313-638433229447359830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت بالتواتر الى مسامع عدد من الموظفين الذين تمَّ توقيفهم في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"، ومنهم "بتهم بسيطة" وتم الإفراج عنهم لاحقا، أنهم لن يعودوا الى العمل، لأن القرار تم إتخاذه من قبل المعنيين والمراجع العليا بعدم السماح لهؤلاء بالعودة الى نافعة الدكوانة.
Advertisement
المصدر لفت الى أنه أسديت النصيحة لهؤلاء قبل أيام لبدء البحث عن عمل جديد، لكون العودة الى الإدارة حالياً امر غير وارد من دون معرفة السبب، مع أن المصدر يعتبر" ان التهم الموجهة اليهم بسيطة ولا تستدعي كل هذا العقاب".

المصدر: لبنان 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2024-02-12
02:45 | 2024-02-12
02:37 | 2024-02-12
02:30 | 2024-02-12
02:21 | 2024-02-12
02:15 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24