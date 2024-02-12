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لبنان
نصيحة للموظفين: فتشوا عن عمل آخر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-02-2024
|
01:15
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وصلت بالتواتر الى مسامع عدد من الموظفين الذين تمَّ توقيفهم في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"، ومنهم "بتهم بسيطة" وتم الإفراج عنهم لاحقا، أنهم لن يعودوا الى العمل، لأن القرار تم إتخاذه من قبل المعنيين والمراجع العليا بعدم السماح لهؤلاء بالعودة الى نافعة الدكوانة.
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المصدر لفت الى أنه أسديت النصيحة لهؤلاء قبل أيام لبدء البحث عن عمل جديد، لكون العودة الى الإدارة حالياً امر غير وارد من دون معرفة السبب، مع أن المصدر يعتبر" ان التهم الموجهة اليهم بسيطة ولا تستدعي كل هذا العقاب".
المصدر: لبنان 24
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