Advertisement

لبنان

جهة سياسية صدمتها النتيجة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-02-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1163318-638433242071041261.jpg
Doc-P-1163318-638433242071041261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلبت جهة سياسية، من صديق، أن يتواصل مع شركة دراسات وإحصاءات دولية لها فرع في لبنان، لاجراء إستطلاع رقمي عن أعداد النواب الذين يؤيدون خيارها الرئاسي بعد الحرب في الجنوب والتمديد لقائد الجيش وغيرها من الإستحقاقات، إلا أن النتيجة جاءت أقل من المتوقع ولم يحصل أي تقدم أبداً من ناحية عدد النواب المؤيدين لهذه الجهة، بالرغم من بعض المواقف المرنة للكتل النيابية التي تعتبر "إستقلالية".
Advertisement
وعُلم ان الجهة التي طلبت اجراء الاستطلاع صُدمت من النتيجة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-02-12
05:16 | 2024-02-12
05:07 | 2024-02-12
05:00 | 2024-02-12
04:56 | 2024-02-12
04:54 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24