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لبنان

الاستطلاع شمال الليطاني.. هذه اهدافه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-02-2024 | 02:15
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من الواضح أن الطائرات التجسسية الاسرائيلية تعمل بنشاط لافت منذ بداية الاحداث والمعارك جنوب لبنان، وتعتبر من  اهم الاسلحة الناشطة اسرائيليا في هذه الحرب لاسباب كثيرة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن ابناء القرى الجنوبية شمال نهر الليطاني لاحظوا في الايام الماضية ارتفاع وتيرة نشاط طائرات الاستطلاع فوق قراهم ومدنهم بشكل كثيف جدا، لا يقارن مع ما كان يحصل بداية الحرب.
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وترى المصادر ان هذا النشاط الاستطلاعي قد لا يهدف الى القيام بعمليات عسكرية بل قد يكون جزءا من تطور المعركة بين الجيش الاسرائيلي و"حزب الله" ودخول مناطق اخرى الى دائرة الاشتباك وان بوتيرة محدودة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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