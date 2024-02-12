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لبنان
الأمطار الطوفانية عائدة.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
12-02-2024
|
01:45
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أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر فيسبوك ان سلسلة منخفضات جوية قوية وغزيرة الأمطار ستضرب لبنان ابتداً من يوم 14 شباط ستتسبب بأمطار طوفانية وإنخفاض في على درجات الحرارة.
من جهتها، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ضغط جوّي مرتفع يؤدي إلى طقس مستقر ودافئ حتى مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي متمركز وسط أوروبا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة ويستمر خلال الأيام القادمة.
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الإثنين:
غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٥ درجات نتيجة سيطرة الرياح الشرقية الدافئة والتي تكون ناشطة ومحملّة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد.
الثلاثاء:
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ ٥ درجات وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وسيطرة الرياح الشرقية المحملة بالغبار خاصة جنوب البلاد، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع التدريجي مساءً ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون موحلة، واحتمال أن تكون غزيرة في بعض المناطق ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
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