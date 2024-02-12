Advertisement

لبنان

الأمطار الطوفانية عائدة.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
12-02-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1163323-638433246052318468.jpg
Doc-P-1163323-638433246052318468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر فيسبوك ان سلسلة منخفضات جوية قوية وغزيرة الأمطار ستضرب لبنان ابتداً من يوم 14 شباط ستتسبب بأمطار طوفانية وإنخفاض في على درجات الحرارة.

من جهتها، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ضغط جوّي مرتفع يؤدي إلى طقس مستقر ودافئ حتى مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي متمركز وسط أوروبا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة ويستمر خلال الأيام القادمة.
Advertisement

الإثنين:
غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٥ درجات نتيجة سيطرة الرياح الشرقية الدافئة والتي تكون ناشطة ومحملّة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ ٥ درجات وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وسيطرة الرياح الشرقية المحملة بالغبار خاصة جنوب البلاد، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع التدريجي مساءً ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون موحلة، واحتمال أن تكون غزيرة في بعض المناطق ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-02-12
05:16 | 2024-02-12
05:07 | 2024-02-12
05:00 | 2024-02-12
04:56 | 2024-02-12
04:54 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24