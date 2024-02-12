ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 الف ليرة والمازوت 15 الف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.573.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.613.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.567.000 ليرة لبنانيةالغاز: 934 ألف ليرة.