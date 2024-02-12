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لبنان

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
12-02-2024 | 02:09
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 الف ليرة والمازوت 15 الف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.573.000 ليرة لبنانية 

البنزين 98 أوكتان: 1.613.000 ليرة لبنانية
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المازوت: 1.567.000 ليرة لبنانية 

الغاز: 934 ألف ليرة.
 

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