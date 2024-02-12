نصرالله التقى نخالة.. الوضع في غزة على الطاولة

إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد ‏الإسلامي في فلسطين زياد نخالة حيث جرى استعراض آخر المستجدات في ‏قطاع غزة والضفة الغربية ميدانياً وشعبياً وسياسياً وأوضاع جبهات الدعم والمساندة ‏التي يُقدمها محور المقاومة في الساحات المختلفة، وتم التداول حول الاحتمالات ‏القائمة والتطورات المتوقعة سواءً على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية. وأكد ‏الطرفان على ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود إن شاء الله.

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