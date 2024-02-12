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لبنان

بالدولار.. مساعدات مالية في مدينة لبنانية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-02-2024 | 03:15
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عُلِم أنّ جهة سياسية كثفت نشاطها "الإجتماعي" في مدينة صيدا، حيث عمدت مجدداً إلى تسجيل أسماء عائلات محتاجة بغية إفادتها بمساعدات مالية وبالدولار.

وأشارت المصادر إلى أنّ تلك الجهة وسّعت أيضاً نشاطها "الطبي"، حيث بادرت إلى تسجيل عدد كبير من المتطوعين لديها لقاء بدل مادي يُدفع بالدولار الأميركي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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