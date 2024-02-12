بالدولار.. مساعدات مالية في مدينة لبنانية

عُلِم أنّ جهة سياسية كثفت نشاطها "الإجتماعي" في مدينة صيدا، حيث عمدت مجدداً إلى تسجيل أسماء عائلات محتاجة بغية إفادتها بمساعدات مالية وبالدولار.



وأشارت المصادر إلى أنّ تلك الجهة وسّعت أيضاً نشاطها "الطبي"، حيث بادرت إلى تسجيل عدد كبير من المتطوعين لديها لقاء بدل مادي يُدفع بالدولار الأميركي.

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