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لبنان

ودّعوا الطقس المشمس... إليكم موعد وصول المنخفض الجوي الجديد!

Lebanon 24
12-02-2024 | 03:02
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بالغبار بخاصة جنوب البلاد، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع التدريجي مساء مع وصول المنخفض الجوي واحتمال أمطار غزيرة ومتفرقة ليل الثلاثاء - صباح الاربعاء ، وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى طقس مستقر ودافئ حتى مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي متمركز وسط أوروبا، مصحوب بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا ناشطة ويستمر خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم إجمالا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار بخاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء:  غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بالغبار بخاصة جنوب البلاد، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع التدريجي مساء مع وصول المنخفض الجوي واحتمال امطار غزيرة ومتفرقة ليل الثلاثاء / صباح الاربعاء ، وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة.

الأربعاء:  غائم إجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها في الفترة المسائية، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ونحذر من تشكل السيول وانجراف في التربة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا على ارتفاع  1600 متر ، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي .

الخميس: غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا على ارتفاع 1600متر ، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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