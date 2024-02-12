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لبنان
شيخ العقل استقبل شيخ العشائر الحمادية الخالدية وزوّارا
Lebanon 24
12-02-2024
|
03:16
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إستقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دارته في شانيه، شيخ "العشائر الحمادية الخالدية" سعد فوزي حمادة، الذي أعلن بعد اللقاء، انه "هنأ شيخ العقل بتعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة"، مشيداً "بالجيش ودوره الوطني وحكمة قيادته وعلى رأسها قائد الجيش العماد جوزاف عون.
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وجرى بحث في الموضوع الرئاسي، وشدّد حمادة في هذا الاطار على "إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس توافقي للجمهورية في أسرع وقت" داعياً لـ"الحفاظ على المكوّن المسيحي واحترام الميثاق والدستور والعيش المشترك".
وكما تناول من جهة أخرى الاعتداءات الصهيونية على لبنان وغزة داعياً الى "وقف الحرب والهمجية الصهيونية بحق أطفال غزة والشعب الفلسطيني واللبناني، والى تعزيز لغة الحوار".
كذلك استفسر حمادة من شيخ العقل عن "آخر الجهود لعقد قمة روحية إسلامية- مسيحية"، مطالباً في ملف النازحين "بتفعيل العمل المشترك للعودة الفعلية للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية".
وقال: "خير مثال على إمكانية ذلك عندما كنّا مكلّفين بشكل رسمي من وزارة المصالحة في سوريا وقد أثبتت الايام نجاح تلك التجرية".
واستقبل الشيخ أبي المنى وفدا من بلدة كفرفاقود يتقدمه الشيخ ابو توفيق أنيس زهر الدين لدعوته لزيارة البلدة، ووفداً من عائلة عساف في الورهانية لشكره على مشاركته ومؤاساته بوفاة معتمد مشيخة العقل في سيدني الشيخ ملحم سليمان عساف.
وقام شيخ العقل بجولة تعازٍ على رأس وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي ومستشارين، شملت بلدة شارون للتعزية بالشيخ أبو فراس ناجي جاد الله الصايغ، عين دارة للتعزية بالشيخ ابو وائل رجا كامل يحيى، صوفر بأم شوقي رئيفة كامل الصايغ أرملة رشيد وديع الصايغ، وقرنايل بأبو عصام وليد سليم الأعور.
وتلقى شيخ العقل عدة اتصالات تهنئة بإنجاز مصالحة كفرسلوان، أبرزها من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، كما تلقى اتصالاً من النائب مارك ضو، ومن رئيس الأركان اللواء حسان عودة لشكره على التهنئة. وأوفد شقيقه الشيخ كمال أبي المنى وعدداً من المشايخ لتهنئته في حمانا. وكان الوفد ذاته قد زار بلدة كفرقوق للمشاركة في مأتم الشيخ أبو منهل جميل أبو درهمين، ونقل رسالة تعزية من شيخ العقل بالراحل، جاء فيها: "عرفنا الشيخ أبو منهل جميل أبو درهمين عن قربٍ أخاً محبّاً مخلصاً وفيّاً، وعرفنا عنه من إخوانه وعارفيه صديقاً صدوقاً مؤمناً تقيّاً. لقد كان مثالاً وقدوةً في الاندفاع والكرم والمحبة وحفظ الإخوان. رحم الله الشيخ أبا منهل وحفظ أبناءه وإخوانه وعائلته ومنحهم الصبر والقدرة على تحمّل المصاب وعزّز في قلوبهم الإيمان والرضا والتسليم، وهم الحافظون قوله تعالى: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
وكلف شيخ العقل مستشاره الاعلامي الشيخ عامر زين الدين والشيخ زين الدين غنّام المشاركة في اليوم الوطني في السفارة الايرانية في بيروت، بمناسبة الذكرى 45 لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية وتقديم التهنئة للسفير مجتبى أماني باسمه. كما كلّف عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق المشاركة في لقاء "طوفان لبنان نصرة لغزّة وفلسطين"، بمناسبة أسبوع القدس العالمي، وبدعوة من الجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع الأهلي في لبنان، وذلك أمام مبنى الاسكوا في بيروت- ساحة رياض الصلح، حيث ألقى كلمة باسمه بالمناسبة.
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