21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل " تغيّر".. ميقاتي لن يتنازل وسعد الحريري لن ينسى!
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
|
Lebanon 24
12-02-2024
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
"متمسكا بثالوث الايمان والانفتاح على الآخر والتعلق بالحرية"، هكذا عبّر النائب جبران باسيل عبر منصة اكس بمناسبة عيد مار مارون، مع العلم ان اللبنانيين ما عرفوه متمسكا ،بالمعنى السياسي، الا بثالوث واحد مؤلف من اشتراط "الثلث المعطل" مشفوعا بحقائب محددة في كل حكومة يقتضي تشكيلها، تفريغ المؤسسات واحلال الشغور"حلال" ويشكل "تطبيقا للدستور" طالما هو غير راض، و"المعادلة الوطنية" لا تقوم الا مع فريق او طرف يقدم له التنازلات تلو التنازلات حد التسليم له بالامر.
Advertisement
على ذلك، يبدو جبران باسيل ربما اراد ان يصيب في تصريحه ما هو ابعد من حدود المناسبة، وتحديدا اكثر من طرف ومن بينهم حزب الله وثالوثه الذهبي من خلال ابداء رغبته في التحرر على مستويات كافة والانفتاح نحو استراتيجيات أخرى ربما بعيدة عن حدود مذكرة التفاهم، خاصة وان العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله وصلت الى استخدام الجزء المتبقي مما لديها من مخزون الاحتياطي الالزامي من القواسم والدوافع المشتركة للبقاء على هذه العلاقة لاسيما مؤخرا مع تعيين رئيس الاركان، حيث وصف باسيل من غطى ذلك بالقبول المبطن او بالسكوت بانه "شريك في الجريمة". هذا عدا عن اتهامه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانه ذبح الطائف معلنا عن استعداده لتقديم طلب اتهام بحقه بموجب عريضة، متناسياً بأن من يجب ان يتهمه مجلس النواب هو الوزير المخل بواجباته المترتبة عليه والمتقاعس عن القيام بها عملا بالمادة 70 من الدستور سيما وان تصريف الاعمال محكوم بالفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور الواضحة والصريحة.
لاشك ان الاتهام والتجني الذي تمرس عليه باسيل بحق رئيس الحكومة ميقاتي لناحية التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية ليس بجديد، كما ليس بجديد اعتماد سياسة التعمية التي ينتهجها وتعميم الضرب بموقع رئاسة الحكومة عند كل محاولة لفك اي عقدة امام تسيير شؤون البلاد والعباد.اما جديد اليوم فهو تبادل الادوار بين قياديي التيار وبمهمات مختلفة، منها من بدأ يعمل على استخدام الشارع المسيحي كغطاء لهذا الاتهام من خلال اعتباره شارعا عريضا مستفزا من سياسة ميقاتي وهذا ما عبر عنه، وبما معناه، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مؤخرا، محاولاً تشويه دور ميقاتي الوطني المعروف بحرصه على كل الاطياف اللبنانية وتأليب الشارع المسيحي ضده، مع العلم ان الشارع المسيحي بشكل خاص بات على يقين وادراك بان من هضم حقوق المسيحيين ومن يعمل على اضعافهم هو طمع بعض قيادييه في الاستئثار بالسلطة ونكولهم عن انتخاب رئيس للجمهورية. بالطبع تتلاقى هذه المهمة مع الرسالة التي وجهها النائب آلان عون الى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة مؤخرا مستذكرا اياه معترفا بجرأته "على فتح الثغرات وإنتاج التسويات كما فعل في العام ٢٠١٦" مضيفا لو كنت معنا لـ "كانت المعادلة الوطنية تغيرت". متناسياً كيف دخل الحريري في التسوية التي انتجت الجنرال عون رئيسا للجمهورية ومتناسيا كيف خرج منها حيث وُصف حينها عبر تسريب اعلامي في لقاء مع رئيس الجمهورية السابق عون بـ" الكاذب " حتى وصل به الحال بعيد تكليفه لرئاسة الحكومة الى ارسال تصور حكومي له في مغلف مع دراج مكتوب عليه عبارة " نموذج للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة، ومن المستحسن تعبئته ".
بالطبع على المستوى السياسي ان نفس الانفتاح الملغوم الذي يسوق له باسيل سيبقى في اطاره الظرفي فـرئيس الحكومة ميقاتي سيبقى لا يروق لـ"باسيل" طالما انه لا يقدم له تنازلات عل حساب المصلحة العامة، كما ان خيارات باسيل السياسية في كل الاستحقاقات ستبقى حبيسة تحالفاته وستبقى محكومة بما زرعته يداه سابقاً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
07:50 | 2024-02-11
11/02/2024 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
07:39 | 2024-02-11
11/02/2024 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
08:45 | 2024-02-11
11/02/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة تهزّ تل أبيب... هل تتجسس "حماس" على الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
فضيحة جديدة تهزّ تل أبيب... هل تتجسس "حماس" على الجيش الإسرائيليّ؟
09:00 | 2024-02-11
11/02/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر الـ69 عاماً... فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
بعمر الـ69 عاماً... فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
10:00 | 2024-02-11
11/02/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-02-12
تزوير وصيدليات مشبوهة.. ماذا يجري في قطاع "الدواء" داخل لبنان؟
07:16 | 2024-02-12
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
07:10 | 2024-02-12
سلام الى القاهرة الخميس
07:07 | 2024-02-12
بالصورة.. ميقاتي يلتقي الحريري في السرايا
06:45 | 2024-02-12
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
06:44 | 2024-02-12
لجنة إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الحريري في صيدا: لاوسع مشاركة الاربعاء
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
12/02/2024 14:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
12/02/2024 14:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
12/02/2024 14:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24