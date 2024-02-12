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لبنان

حادث سير مروع في قب الياس.. وسقوط قتيل (صور)

Lebanon 24
12-02-2024 | 03:44
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أسفر حادث سير وقع على طريق قب الياس - عميق عند مفرق التل الأخضر عن وقوع قتيل.

وعملت عناصر من الدفاع المدني ومن الصليب الأحمر اللبناني على نقل القتيل إلى مستشفى شتورة.
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حادث سير

قب الياس

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