حادث سير مروع في قب الياس.. وسقوط قتيل (صور)

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أسفر حادث سير وقع على طريق قب الياس - عميق عند مفرق التل الأخضر عن وقوع قتيل.وعملت عناصر من الدفاع المدني ومن الصليب الأحمر اللبناني على نقل القتيل إلى مستشفى شتورة.