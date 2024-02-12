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لبنان

قصف عنيف.. غارات كثيفة تطال الخيام ومارون الراس وكفركلا

Lebanon 24
12-02-2024 | 04:12
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أفادت مصادر ميدانية في الجنوب عن تنفيذ العدو الإسرائيلي غارات جديدة على بلدات جنوبية هي مارون الراس، العويضة، الجبور، الخيام، كفركلا، العديسة.
 
وتقول المصادر إن منطقة الجبور تعرّضت لـ3 غارات متتالية، في حين أن الغارة على الحارة الشرقية في بلدة الخيام استهدفت المكان ذاته الذي تم قصفه، أمس الأحد.
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وتزامناً مع ذلك، تحدثت المعلومات عن إستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة بنت جبيل وتحديداً في محيط المستشفى الحكوميّ.
 
وتحدثت قناة "الحدث" عن عملية إغتيال طالت أحد مسؤولي "حزب الله"، فيما لم تتبين أي معطيات إضافية عن الحادثة.
 
 
 
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