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لبنان

7 آذار ... موعد لحفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي"

Lebanon 24
12-02-2024 | 04:49
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 اعلنت وزارة الشباب والرياضة، انها حددت يوم الخميس 7 آذار المقبل عند الخامسة بعد الظهر، موعدا لحفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، في قاعة المؤتمرات التابعة لـ"شركة طيران الشرق الأوسط" برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد تمت دعوة فاعليات عربية بارزة، مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، جامعة الدول العربية، منظمة الإيسيسكو والاتحاد العربي للتطوع.

ويترافق مع حفل الختام النشاط الأخير في روزنامة "العاصمة" وهو "جائزة بيروت للتطوع"، التي تلقت اللجنة المنظمة للمشاركة فيها 81 مبادرة من شباب وشابات من 11 دولة عربية، وقامت لجنة تحكيم متخصصة بإنتقاء أفضل 12 مبادرة، سيتم استضافة أصحابها في الفترة الممتدة  من 5 آذار المقبل الى 8 منه في بيروت، لمناقشتها مع اللجنة بهدف تحديد الفائزين الثلاثة، وحضور حفل الختام.

وكانت وزارة الشباب قد نظمت على مدى الأشهر الماضية، ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، أربع أنشطة متتالية بإشراف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية، مخصصة للشباب هي "الملتقى العربي للتمكين الإقتصادي والإجتماعي" و"برنامج إكتشف لبنان" و"المُلتقى العربي السادس للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، حيث فاقت المشاركة الشبابية العربية التوقعات ووصلت أحيانا الى 16 دولة.

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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