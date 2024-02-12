في الضنية.. أصيبت بطلق ناري داخل منزل زوجها

اصيبت السيدة "س.ش" بطلق ناري داخل منزل زوجها في بلدة سير قضاء الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً لمعرفة اسباب الحادثة.





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