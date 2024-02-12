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لبنان

في الضنية.. أصيبت بطلق ناري داخل منزل زوجها

Lebanon 24
12-02-2024 | 04:44
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اصيبت السيدة "س.ش" بطلق ناري داخل منزل زوجها في بلدة سير قضاء الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً لمعرفة اسباب الحادثة.

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