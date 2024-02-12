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لبنان

بائع فاكهة بقبضة الأمن... ما السبب؟

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:07
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أوقفت دورية تابعة لقوى الامن الداخلي أحد بائعي الفاكهة من التبعية السورية أثناء تواجده على عربته في محلة نديم الجسر طرابلس واقتياده الى التحقيق دون معرفة الاسباب.
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