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لبنان

لقاء لجمعية "أرض المبدعين" في السمقانية تحضيراً لمعرض المنتجات الغذائية في أيار

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:22
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في إطار التحضير لمعرض المنتجات الغذائية واليدوية والحرفية المزمع عقده في الأول من شهر أيار 2024 في مركز لقاء - الرابية برعاية وزارة الاقتصاد، نظمت جمعية أرض المبدعين وجمعية مجتمع مستدام في بلدية السمقانية لقاء تمهيدياً وتنسيقياً للتعريف عن الجمعية وأهدافها وكيفية المشاركة في المعرض، بحضور 100 سيدة.
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استهل اللقاء بكلمة لرئيس جمعية ارض المبدعين السيد كمال بكاسيني، حيث القى الضوء على هدف الجمعية تحت شعار "نعمل ونفعل"، مؤكداً استعداده لتقديم الاستشارة والدعم المادي والمعنوي لكل مشترك مستحق لمساعدته في تطوير منتجه بما يناسب السوق المحلي والخارجي ووفق الشروط المطلوبة لضمان نجاح المنتج.

بدورها، ألقت السيدة ميرنا شعبان رئيسة جمعية مجتمع مستدام كلمة سلطت الضوء فيها على المشاريع الانمائية والانسانية والتربوية والثقافية التي نفذتها لمساعدة وتمكين المراءة قي تحقيق طموحها واحلامها واستقلاليتها.

وفي الختام، تمّ عرض منتوجات المشتركين وتصنيفها وفق المعايير المطلوبة، على أن يتمّ في مرحلة لاحقة العمل مع المعنيين لتحسينها وتطويرها لتطابق المواصفات المطلوبة لتسويقها.
 
 
 
 
 
 
 
 

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