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لبنان

تطور أمني في الجنوب.. استهداف يطال أحد المنازل

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام العدو الإسرائيلي باستهداف منزل في الجبين جنوب لبنان، تعود ملكيته لشخص من آل حمود.
 
وقد توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان على الفور، فيما لم يعلن عن سقوط إصابات.
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