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لبنان

كلمة لنصرالله غداً.. إليكم موعدها (صورة)

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-02-2024 | 06:14
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أفادت معلومات "لبنان24" بأن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيلقي كلمة يوم غد الثلاثاء عند الساعة الـ3 ظهراً بمناسبة يوم الجريح المقاوم.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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