كلمة لنصرالله غداً.. إليكم موعدها (صورة)

أفادت معلومات "لبنان24" بأن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيلقي كلمة يوم غد الثلاثاء عند الساعة الـ3 ظهراً بمناسبة يوم الجريح المقاوم.

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