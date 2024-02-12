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لبنان

بوحبيب بعد لقائه سفيري فرنسا واسبانيا: استقرار الوضع في الجنوب أولوية للبنان

Lebanon 24
12-02-2024 | 06:19
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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب بعد لقائه كلا من سفير فرنسا هيرفيه غارو واسبانيا خيسوس سانتوس اغوادو ان "استقرار الوضع في الجنوب هو الاولوية للبنان، والتطبيق الشامل والمتوازن للقرار 1701، ما يوقف الخروقات ويؤدي الى انسحاب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دوليا، بما فيها مزارع شبعا هو المدخل لتحقيق الأمان.
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