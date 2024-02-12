Advertisement

لبنان

بعد محاولة إسرائيلية لاغتياله في بنت جبيل.. كيف هي حالة القيادي بـ"حزب الله"؟

Lebanon 24
12-02-2024 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1163424-638433421265989294.jpg
Doc-P-1163424-638433421265989294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة "الحدث" أنّ القيادي في "حزب الله" محمد علوية الذي استهدفته طائرة مسيرة بمدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، اليوم الإثنين، يخضع حالياً لعملية جراحية.
Advertisement
 
ولفتت القناة إلى أن المصادر التي أبلغتها بالخبر المرتبط بعلوية، لم توضح مدى خطورة الإصابة التي تعرّض لها الأخير.
 
إلى ذلك، قالت المعلومات أن علوية هو "رابط حزب الله في بلدة مارون الراس"، وقد تم استهدافه أثناء انتقاله داخل بنت جبيل بواسطة سيارة مدنية في محيط المستشفى الحكومي.
 
وبحسب ما تبين، فإنه من المرجح أن يكون صاروخاً قد اخترق السيارة وأحدث ثغرة في سقفها.
 
 
المصدر: الحدث
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-02-12
07:16 | 2024-02-12
07:10 | 2024-02-12
07:07 | 2024-02-12
07:00 | 2024-02-12
06:45 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24