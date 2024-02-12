ذكرت قناة "الحدث" أنّ القيادي في "حزب الله" محمد علوية الذي استهدفته طائرة مسيرة بمدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، اليوم الإثنين، يخضع حالياً لعملية جراحية.

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ولفتت القناة إلى أن المصادر التي أبلغتها بالخبر المرتبط بعلوية، لم توضح مدى خطورة الإصابة التي تعرّض لها الأخير.

إلى ذلك، قالت المعلومات أن علوية هو "رابط حزب الله في بلدة مارون الراس"، وقد تم استهدافه أثناء انتقاله داخل بنت جبيل بواسطة سيارة مدنية في محيط المستشفى الحكومي.

وبحسب ما تبين، فإنه من المرجح أن يكون صاروخاً قد اخترق السيارة وأحدث ثغرة في سقفها.