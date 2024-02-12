Advertisement

لبنان

صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها

Lebanon 24
12-02-2024 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1163432-638433424967555210.jpeg
Doc-P-1163432-638433424967555210.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للرئيس سعد الحريري يظهر فيها بـ"لوك جديد". 
 
وأظهرت الصورة الحريري من دون شعر طويل، حيث قام بالتخفيف من كثافته مبقياً على الذقن.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
لقاءٌ بين ميقاتي والخير: ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد الإلتفاف الشعبي ترحيباً بعودة الرئيس سعد الحريري الذي يشكل حضوره غنى للبنان
lebanon 24
12/02/2024 14:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي يستقبل الرئيس سعد الحريري عند مدخل السرايا الحكومي
lebanon 24
12/02/2024 14:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس سعد الحريري إلى السرايا الحكومي حيث يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
12/02/2024 14:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل " تغيّر".. ميقاتي لن يتنازل وسعد الحريري لن ينسى!
lebanon 24
12/02/2024 14:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الحريري

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-02-12
07:16 | 2024-02-12
07:10 | 2024-02-12
07:07 | 2024-02-12
07:00 | 2024-02-12
06:44 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24