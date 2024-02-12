تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للرئيس سعد الحريري يظهر فيها بـ"لوك جديد".

وأظهرت الصورة الحريري من دون شعر طويل، حيث قام بالتخفيف من كثافته مبقياً على الذقن.