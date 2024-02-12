لجنة إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الحريري في صيدا: لاوسع مشاركة الاربعاء

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دعت اللجنة التحضيرية لاحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في صيدا، أهالي المدينة والجوار، الى أوسع مشاركة يوم الأربعاء 14 شباط، الثانية عشرة ظهرا أمام ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت.وأعلنت وضع وسائل نقل، بدءا من التاسعة صباحا في نقاط تجمع في الأحياء ونقطة انطلاق رئيسية من وسط صيدا الى وسط بيروت على الشكل الاتي: الفيلات: في ساحة النداف. التعمير ومدينة العمال : أمام ثانوية الصبيان. الفوار: مستديرة الأميركان. سيروب: أمام جامع عثمان + سوبرماركت السعدي. صيدا القديمة : أمام نقابة صيادي الأسماك + رجال الأربعين. عبرا: أمام سوبرماركت سناء . قرية السلام : في مجمع قرية السلام. كفرجرة: في مجمع رستم القديم + مجمع رستم الجديد. مكسر العبد: في ساحة مكسر العبد. القياعة – الست نفيسة – نزلة صيدون – الاسكندراني - الوسطاني – بستان الكبير – الشرحبيل –الزهور – السلام – الصباغ - حارة صيدا – الدكرمان – الغازية: في موقف العلايلي – شارع حسام الدين الحريري- مقابل اشبيلية . ثانوية رفيق الحريري: أمام الثانوية. مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري: أمام المدرسة. نقطة التجمع والانطلاق الرئيسية: في موقف العلايلي – شارع حسام الدين الحريري- مقابل اشبيلية، على ان يكون الإنطلاق نحو بيروت: الساعة 10.30 صباحا.