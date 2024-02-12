إجتماعات عديدة لميقاتي اليوم.. وهذا ما بحثه مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا.

وتم خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

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وعبّرت السفيرة ورونيكا عن تقديرها لجهود الحكومة اللبنانية في شأن الحل الديبلوماسي لموضوع الجنوب، ودعت كل الأطراف في المنطقة الى التهدئة.



مفتي عكار

واستقبل الرئيس ميقاتي مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس ميقاتي ولا بد من التشاور في ضرورات هذه المرحلة وخاصة نحن في عكار كانت عندنا بعض النكبات المستجدة جراء السيول والفياضانات وتطرقنا الى هذا الأمر للاهتمام، كما تطرقنا الى شؤون وطنية واسلامية ودينية تخص الإفتاء واوقاف عكار، وضرورة الاستعجال أيضا بانتخاب رئيس للجمهورية لملء هذا الشغور، الذي يتزامن مع مجيء دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري لاحياء ذكرى استشهاد والده، لملء الفراغ في كل المؤسسات. لا بد من التشاور والتلاقي ولمسنا من دولته كل اهتمام وكل مواقف وطنية يغلب فيها دائما منطق الحكمة والعقل في حين يريد البعض ان يغلب منطق المحاصصات الطائفية والمادية والدنيوية.

كما التقى الرئيس ميقاتي، في حضور المفتي زكريا، وفداً من "صندوق الزكاة في عكار".



وزير المال

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف الخليل وتم البحث في الأوضاع المالية والاقتصادية، ومتابعة البحث الذي جرى في مجلس الوزراء بشأن العاملين في القطاع العام.

مصرف لبنان

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.

تجمع الشركات المستوردة للنفط

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس "تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان" مارون الشماس الذي قال انه "تم البحث في ما تقرر في الجلية النيابية الاخيرة لجهة اضافة بند على قانون الموازنة يقضي باضافة ضريبة على الدعم تطال قطاعات عديدة".

وطالب الشماس بضرورة إعادة النظر في هذه الضريبة التي لا يحب أن تطال الشركات والمؤسسات التي عملت بشكل قانوني.



النائب عون

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب نجاة عون التي قالت بعد اللقاء: "بعد دراسة أجريناها على مدى سنة ونصف السنة بشأن قطع الاشجار وملاحقة الموضوع في كل لبنان، وضعنا كتاباً موثقاً مدعما بقوانين لايجاد الية لوضع حد لهذا الموضوع، ولمسنا كل التجاوب من قبل الرئيس ميقاتي وسنتابع الموضوع بكل تفاصيله".



وفد رئاسة الجمهورية

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وفداً من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ضم المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، المدير العام للمراسم والعلاقات العامة الدكتور نبيل شديد. كما حضر المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء لحود لحود.

وقد سلّم شقير رئيس الحكومة التقارير السنوية للمديرية العامة في رئاسة الجمهورية عن سنوات 2020 - 2021 و 2022 كما جرى عرض لأوضاع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

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صور من نشاط الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع ورونيكا:

اللقاء مع مفتي عكار:

اللقاء مع وزير المال:

اللقاء مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة:

اللقاء مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط:



اللقاء مع عون:

اللقاء مع وفد رئاسة الجمهورية: