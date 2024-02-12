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لبنان

بالصور.. ميقاتي التقى الحريري وهذا ما قاله عن ذكرى 14 شباط

Lebanon 24
12-02-2024 | 07:07
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السرايا.

وقد أقيمت للرئيس الحريري فور وصوله مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقد الرئيسان اجتماعاً في مكتب رئيس الحكومة.
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ورحّب رئيس الحكومة بالرئيس الحريري، وتمنى أن "تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري  ورفاقه في الرابع عشر من شباط مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الاخطار المحدقة بلبنان".   

بعد ذلك، أولم الرئيس ميقاتي تكريماً للرئيس الحريري في مشاركة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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