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سلام الى القاهرة الخميس

Lebanon 24
12-02-2024 | 07:10
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يتوجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في ١٥ شباط الجاري.

ومن المقرر أن يعقد الوزير سلام عددا من اللقاءات الثنائية، على هامش الاجتماع، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
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