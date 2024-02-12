ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟

نفت معلومات "لبنان24" ما تم تناقله عن وفاة السيد أبو نادر الحريري، زوج النائبة السابقة بهية الحريري ووالد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري.

ولفتت المعلومات إلى أن "أبو نادر" يمكث في المستشفى ولا صحة للمعلومات التي تحدثت عن مفارقته الحياة.