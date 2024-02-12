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لبنان
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-02-2024
|
07:34
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علمَ "لبنان24" أنّ فعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ19 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، ستبدأ عند السّاعة الـ1 ظهر يوم الأربعاء في وسط بيروت عند ضريح الرئيس الحريري ورفاقه.
كذلك، ستكون للرئيس الحريري لقاءات شعبية في مواعيد سيجري تحديدها لاحقاً.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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