بري عرض مع فرونتسكا للمستجدات السياسية والميدانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

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كما استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس مع وفد من اعضاء السلك القنصلي المعتمد في لبنان في زيارة برتوكولية، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالهاةعرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة ، وقد القى حبيس كلمة أكد فيها أن الوفد يمثل مجموعة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة للبنان وتعمل ما في وسعها من أجل تعزيز العلاقات من بين الدول التي تمثلها في لبنان وكنا حاضرون خلال الازمات التي مر بها وطننا ولا زلنا من أجل مساعدته على جميع الأصعدة.

وأضاف حبيس: جئنا إليكم يا دولة الرئيس نستطلع مسار الحلول وسبل الخروج من هذا النفق المظلم، وقد عهدناكم على الدوام من أصحاب الحكمة الوطنية والعزم على الجمع بدل التفرقة، ومؤمناً صلبًا بقدرة اللبنانيين على إجتراح المخارج وتضميد الجراح ومواجهة التحديات من دون يأس أو إستسلام.