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لبنان
الجيش أوقف 786 شخصًا خلال كانون الثاني
Lebanon 24
12-02-2024
|
08:03
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني 2024، أوقف 786 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، بالإضافة إلى إحباط عدد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. شملت المضبوطات 71 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و14 رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.
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سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
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