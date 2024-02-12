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لبنان

أزمة النفايات في عكار تابع.. تهديد بقطع الطريق

Lebanon 24
12-02-2024 | 08:25
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عقد رؤساء إتحادات بلديات عكار لقاء موسعا في مبنى إتحاد بلديات الشفت للتداول في أزمة النفايات التي تهدد محافظة عكار مع إغلاق مكب سرار بسبب خلافات عائلية بين الشركةالمشغلة للمكب واصحاب الارض الذين عمدوا الى منع دخول النفايات الى حرم المكب.
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ودعا رئيس اتحاد الشفت أنطون عبود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الى" إيلاء محافظة عكار الاهتمام اللازم، والعمل سريعا على حل المشكلة قبل إستفحالها بشكل مأسوي إذ لم يعد من الممكن السكوت عما يجري".

ولوح عبود بأنهم "سيعمدون الى قطع الطرق الدولية بنفايات عكار بحال لم يتم إيجاد حلول سريعة".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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