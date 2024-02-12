احذروا الكابلات الكهربائية المزوّرة.. خطر يهدّد منازلكم!

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وأوضحت الشركة "ان هذه المبادرة التي تضيء على الخطر المتزايد لبيع كابلات مزوّرة، تؤكد التزام شركة "كابلات لبنان" بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة. كما تُظهر، من خلال مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة والتي تهدد سلامة المواطن وسمعة الشركة، تصميمها على حماية زبائنها من شراء منتجات قد ينجم عنها عدد كبير من المشاكل وتكون دون المستوى المطلوب". أطلقت شركة "كابلات لبنان"، إحدى شركات Nexans، المزود الرائد لأنظمة الكابلات المتقدمة والحلول والخدمات المبتكرة، حملة "360 درجة" لمكافحة التزوير، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر استخدام الكابلات المزوّرة.وأوضحت الشركة "ان هذه المبادرة التي تضيء على الخطر المتزايد لبيع كابلات مزوّرة، تؤكد التزام شركة "كابلات لبنان" بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة. كما تُظهر، من خلال مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة والتي تهدد سلامة المواطن وسمعة الشركة، تصميمها على حماية زبائنها من شراء منتجات قد ينجم عنها عدد كبير من المشاكل وتكون دون المستوى المطلوب".

وأشارت الى ان "هذه الظاهرة سادت في لبنان بشكل مقلق، خلال السنوات الثلاث الماضية، ما بات يشكل تهديدا وله عواقب وخيمة، لأنه عندما يتعلق الأمر بالكابلات المزيفة يعني ان الخطر يعود للغش الحاصل في كمية النحاس، اذ يؤدي تقليص قِطر النحاس الى سخونة غير طبيعية في الكابلات عند مرور التيار من خلالها، وبالتالي إلى زيادة الشحن واندلاع حريق".



وكشفت شركة "كابلات لبنان" التابعة لـNexans عن أحدث التقنيات المدمجة في تطبيقها "Nexans"، كجزء من استراتيجيتها المتمثلة في تقديم أفضل الخدمات لزبائها. فبعد تحميل التطبيق المتاح لنظامي التشغيل IOS وAndroid واعتماد تقنية المصادقة، يمكن للعملاء أو الموزعين إجراء مسح والتحقق بسرعة من صحة المنتج".



واعتبر مدير التسويق في شركة "كابلات لبنان" رجا ملكي ان "هذا الحل المتطوّر يسمح للمستهلكين بالتعرف على الكابلات الأصلية بشكل سهل وسريع، ما يوفر لهم حماية لا مثيل لها ضد مخاطر تقليد المنتجات"، مشددا على ان "اطلاق حملة مكافحة التزوير يساهم بشكل فعال في تعزيز بيئة أكثر أمانًا".

وأعلنت شركة "كابلات لبنان" أنها أطلقت خدمة الخط الساخن المخصص للتبليغ عن هذه الحالات وهو: 81-259384، مشيرة الى ان "هذه الخطوة الاستراتيجية تساهم بالتواصل بشكل أفضل مع المستخدمين، وهذا يتيح فرصة معالجة مخاوفهم وفهمها بوضوح أكبر، ويسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد موزّعي الكابلات المزوّرة، خصوصا ان شركة "كابلات لبنان" نجحت، بالتعاون مع السلطات القضائية، بكشف عدد من المزوّرين في بعض المناطق واتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، وهي تعمل على متابعة كل المخالفات في المناطق اللبنانية كافة. ومن خلال اتباع هذه الطريقة المتقدمة، تثبّت "كابلات لبنان" مكانتها كشركة رائدة في الصناعة، مكرسة الأولية لسلامة المستهلك وتحسين تجربته معها".

وتوجهت الشركة بنداء لجميع المعنيين للإنضمام اليها في معركتها ضد الكابلات المزوّرة، والنجاح في الوصول الى سوق تسود فيه السلامة.(الوكالة الوطنية للإعلام)