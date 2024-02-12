الوضع يتأزم في الجنوب.. هذه آخر المعطيات الميدانية

تصاعدت حدّة التوتر في جنوب لبنان، اليوم الإثنين، حيث كثف العدو الإسرائيلي هجماته ضدّ عدد من القرى الحدودية.

وفي آخر التطورات، أقدم الجيش الإسرائيلي على قصف أطراف مناطق الخيام، شبعا، راشيا الفخار، كفرحمام، مجدل زون، كما قصف أيضاً عدداً من قرى القطاعين الغربي والأوسط.

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الحادثة الأبرز اليوم تمثلت بشنّ طائرة مسيرة غارة على سيارة من نوع "هيونداي" في مدينة بنت جبيل.

وأسفرت تلك الحادثة عن إصابة "رابط حزب الله" في مارون الراس محمد عبد الرسول علوية، وقد وصفت إصابته بالخطيرة.

أما في بلدة طيرحرفا، فأغار الطيران الإسرائيلي الحربي المعادي على منزل ف حي سكني، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

كذلك، طال القصف حياً سكني في بلدة الجبين، فيما شنت طائرة مسيرة غارة على أطراف بلدة مروحين، فيما طال القصف أيضاً أطراف بلدة اللبونة في الناقورة.