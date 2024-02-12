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لبنان

بصاروخ "فلق 1"... عملية جديدة لـ"الحزب"

Lebanon 24
12-02-2024 | 09:12
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صدر عن "المقاومة الإسلامية"، البيان الاتي:
 
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‌‏5:05 من مساء يوم الاثنين 12-02-2024 مبنى في مستعمرة افيفيم يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏
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وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة ان "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة".
 

الى ذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 ثكنة ‏برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏
 
 
 
 
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