صدر عن "المقاومة الإسلامية"، البيان الاتي:

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"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‌‏5:05 من مساء يوم الاثنين 12-02-2024 مبنى في مستعمرة افيفيم يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة ان "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة".