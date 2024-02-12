صدر عن "المقاومة الإسلامية"، البيان الاتي:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:05 من مساء يوم الاثنين 12-02-2024 مبنى في مستعمرة افيفيم يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة ان "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة".
الى ذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة.