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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف إسرائيل "سيارة بنت جبيل"!

Lebanon 24
12-02-2024 | 09:25
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق طائرة مسيرة صاروخاً باتجاه سيارة مدنية في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، اليوم الإثنين.

وأسفر هذا الإستهداف عن إصابة قياديّ في "حزب الله" يُدعى محمد علوية، ويشغل منصب "رابط الحزب" في منطقة مارون الراس الحدوديّة.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي أنه أغار على سلسلة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الجنوب، متبنياً إستهداف سيارة علوية.

كذلك، تحدّث جيش العدو عن قصفه وتدمير بنى تحتية عائدة للحزب في مناطق العديسة والخيام، فضلشا عن مهاجمته مبانٍ عسكرية في مناطق طيرحرفا، الجبين ومارون الراس، بحسب مزاعمه. 
 
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