مواطنون يرمون مستوعبات النفايات على الارض في القبة... لهذا السبب!

عمد عدد من الشبان على رمي مستوعبات النفايات على الارض في عدد من شوراع منطقة القبة وشارع الجامعات وذلك احتجاجاً وغضباً على استمرار توقيف احد ابناء المنطقة ويدعى "ع.م" لدى الاجهزة الامنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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