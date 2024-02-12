وفد من اتحاد بلديات صيدا بحث مع محافظ الجنوب مستجدات ملف النفايات

استقبل محافظ الجنوب منصور ضو صباح اليوم في مكتبه في سرايا صيدا وفداً من اتحاد بلديات صيدا الزهراني برئاسة رئيسه رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان والاعضاء رؤساء بلديات صيدا.





وطرح اللقاء على بساط البحث مستجدات ملف النفايات لاسيما في ما يتعلق بمجريات المناقصة العمومية التي أطلقها الاتحاد في ال23 من كانون الثاني الماضي بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على تكليف شركة سيتي بلو برفع نفايات بلديات الاتحاد ، والتي باشرت عملها في التاريخ ذاته ولمدة ثلاثة أشهر ، بهدف تلزيم عملية جمع النفايات قبل انتهاء الشهور الثلاث إلى الشركة التي تمتلك المعايير والإجراءات اللازمة لنيل التكليف ضمن مهلة تنتهي في 21 من شباط الحالي.

ووضع رؤساء البلديات المحافظ ضو في أجواء الاتصالات التي يقومون بها على قدم وساق مع الشركات ذات الصلة بالمناقصة، لحثهم على دخول حلبة المنافسة وتقديم أجود ما لديهم من خدمات للمواطنين والبلدات والبلديات.

كما اطلعوه على قرارهم الذي تم بموجبه تكليف كل من رئيس الاتحاد رئيف يونان، ورئيسي بلديتي صيدا الدكتورحازم بديع والغازية حسن غدار بمتابعة مجريات سير الاتصالات على صعيد الشركات المعنية بموضوع التلزيم، سعياً لاحراز الهدف المرجو قبل انتهاء المهلة المحددة لفض العروض أو ضمنها.