قوى الامن نعت شهيدها الرقيب علي محمد نمر مهدي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة الآتي:



"تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شهيدها الرقيب علي محمد نمر مهدي، الذي استشهد بتاريخ 11/02/2024، إثر الاعتداء بالقصف من قبل العدو الإسرائيلي، الذي طال بلدته "حولا" الجنوبية.

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والشهيد علي محمد مهدي من مواليد 08/03/1996- حولا.

- عازب

- دخل السلك بتاريخ 16/05/2016، بصفة دركي متمرن.

- رقي الى رتبة دركي بتاريخ 09/09/2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 31/12/2020، وإلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.

- خدم في فوج التدخل السريع في وحدة القوى السيارة، وفي مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية.



حائز على: وسام الجرحى، وسام الاستحقاق اللبناني، درجة رابعة ، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية الجدارة، الميدالية العسكرية، تنويه قائد القوى السيارة ثلاث مرات.