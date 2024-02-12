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لبنان

الوجه الآخر لفلسطين رغم الحرب.. لوحة قرب لبنان لا توصف وسحرٌ يتحدى النار

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-02-2024 | 10:11
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نشر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، صوراً جديداً من منطقة الجليل الأعلى فلسطين المُحتلة وتحديداً من منطقة فراضية.
 
وتظهر الصور الطبيعة الخلّابة للمنطقة الفلسطينية، حيث الزيتون الصامد والبحيرات والجبال والأشجار المتنوعة.
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الصور هذه توثق جمالية فلسطين، خصوصاً أن منطقة الجليل الأعلى هي أقرب المنطقة الفلسطينية إلى الحدود مع لبنان. 
 
المشاهد هذه تؤكد أن أرض فلسطين ستبقى صامدة رغم الحرب، كما أنها تُرسخ في الذاكرة مبدأ التمسك بتراب الأرض مهما بلغت الأثمان والتحديات. 
 
يُشار إلى أن فراضية هي قرية فلسطينية تبعد 8 كيلومترات جنوب غرب مدينة صفد الفلسطينية، وقد استُشهد 100 من أبنائها في حرب عام 1948.
 
كذلك، تعرضت القرية للدمار، وقد شرّدت القوات الإسرائيلية سكانها وأقاموا مستعمرة "فرود" على أراضيها. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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