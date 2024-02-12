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لبنان

بالصور: العثور على صاروخ اسرائيلي غير منفجر في ضهور بلدة حبشيت

Lebanon 24
12-02-2024 | 10:28
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أشارت مندوبة "لبنان24" إلى أنه قد تم العثور بعد ظهر اليوم على صاروخ اسرائيلي غير منفجر في ضهور بلدة حبشيت.
 
وقد حضر الى المكان على الفور عناصر من الجيش اللبناني وفرضوا طوقاً أمنياً في المكان، فيما تولى الخبير العسكري عمليات الكشف على الصاروخ.
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العثور على صاروخ غير منفجر في بلدة حبشيت في عكار لم يعرف مصدره
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صاروخ إسرائيلي

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