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لبنان

حول عمليات حزب الله اليوم.. معلومة مثيرة كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية

Lebanon 24
12-02-2024 | 10:54
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يستمر حزب الله لليوم 128 على التوالي باستهداف المواقع الإسرائيلية قبالة الحدود مع لبنان، إذ وسّع الحزب عملياته عقب الإستهدافات الأخيرة التي خرق من خلالها العدو قواعد الإشتباك.
 
 
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وفي التفاصيل، فقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حزب الله قام بإطلاق أكثر من 100 صاروخ مختلف اليوم إلى الجليل إضافةً إلى 10 طائرات مختلفة، خلال سلسلة الإستهدافات التي نفذها.
المصدر: الميادين

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