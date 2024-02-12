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لبنان

الحلبي بحث في شؤون الامتحانات الرسمية وأوضاع التلاميذ النازحين من قراهم

Lebanon 24
12-02-2024 | 11:18
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التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، رئيس أبرشية طرابلس وعكار للموارنة المطران يوسف سويف، يرافقه عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
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وتناول البحث تأسيس معهد للفلسفة واللاهوت تابع لأبرشية طرابلس والشمال في كرم سدة، كما تم البحث في قضايا تربوية عدة.
ورحب الحلبي بـ"المطران سويف والحضور"، مشيدا بـ"انفتاحه وعمقه اللاهوتي وقدرته على الحوار والتواصل مع الجميع".

وترأس الحلبي اجتماعا مشتركا للمديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، حضره المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز.

وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون الامتحانات الرسمية وأوضاع التلاميذ النازحين من قراهم أو الصامدين فيها، في منطقة الجنوب الحدودية.

ثم استقبل الحلبي النائب وليد البعريني، وكان عرض للحاجات التربوية لمدارس منطقة عكار وسبل تلبيتها. واستقبل أيضا مود اسطفان وأنطوان بولاد من مكتبة "السبيل".
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