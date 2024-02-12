Advertisement

لبنان

"تجمع موظفي الإدارة العامة": التوقف عن العمل على منحاه التصاعدي

Lebanon 24
12-02-2024 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1163538-638433595447441559.jpg
Doc-P-1163538-638433595447441559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة"، أن "التوقف عن العمل سيبقى على منحاه التصاعدي، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها لحل أزمة رواتب القطاع العام".

وشدد في بيان على "ضرورة الإسراع في إصدار مرسوم الحوافز كمرحلة موقتة من دون المساس بحقوق الإدارة العامة لمصلحة أحد، مع التضامن مع كل شرائح القطاع العام، وخصوصا المتقاعدين المطلوب انصافهم".
Advertisement

ورفض "أن يكون موظفو الإدارة العامة مكسر عصا لأحد وأن يتم استرضاء أي طرف على حساب كرامتهم"، لافتا إلى أن "المطلب الأساسي للتجمع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة".
 
 
كذلك، قال "تجمع موظفي الإدارة العامة"، "إلى حين إنجاز هذه السلسلة، لا بد من إعطاء حوافز منصفة تراعي الأعباء المفروضة، ولا بد أن يكون تجمع موظفي الإدارة العامة ممثلا في اللجنة التي ستدرس الزيادة، وأي تجاهل يؤدي إلى ضرب حقوق الموظفين، سيجعلنا غير معنيين بما سيصدر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2024-02-12
14:24 | 2024-02-12
14:22 | 2024-02-12
14:12 | 2024-02-12
14:05 | 2024-02-12
14:00 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24