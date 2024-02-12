"تجمع موظفي الإدارة العامة": التوقف عن العمل على منحاه التصاعدي





وشدد في بيان على "ضرورة الإسراع في إصدار مرسوم الحوافز كمرحلة موقتة من دون المساس بحقوق الإدارة العامة لمصلحة أحد، مع التضامن مع كل شرائح القطاع العام، وخصوصا المتقاعدين المطلوب انصافهم".

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ورفض "أن يكون موظفو الإدارة العامة مكسر عصا لأحد وأن يتم استرضاء أي طرف على حساب كرامتهم"، لافتا إلى أن "المطلب الأساسي للتجمع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة". أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة"، أن "التوقف عن العمل سيبقى على منحاه التصاعدي، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها لحل أزمة رواتب القطاع العام".وشدد في بيان على "ضرورة الإسراع في إصدار مرسوم الحوافز كمرحلة موقتة من دون المساس بحقوق الإدارة العامة لمصلحة أحد، مع التضامن مع كل شرائح القطاع العام، وخصوصا المتقاعدين المطلوب انصافهم".ورفض "أن يكون موظفو الإدارة العامة مكسر عصا لأحد وأن يتم استرضاء أي طرف على حساب كرامتهم"، لافتا إلى أن "المطلب الأساسي للتجمع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة".

كذلك، قال "تجمع موظفي الإدارة العامة"، "إلى حين إنجاز هذه السلسلة، لا بد من إعطاء حوافز منصفة تراعي الأعباء المفروضة، ولا بد أن يكون تجمع موظفي الإدارة العامة ممثلا في اللجنة التي ستدرس الزيادة، وأي تجاهل يؤدي إلى ضرب حقوق الموظفين، سيجعلنا غير معنيين بما سيصدر".