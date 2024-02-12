منذ قليل.. العدو استهدف منزلاً في هذه البلدة الجنوبية!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بالصواريخ، قرابة السادسة من مساء اليوم، بلدة بليدا.





وذكرت أنه أغار على منزل في البلدة المذكورة من دون إيقاع اصابات.





كذلك، شنّ الطيران الحربي المعادي قرابة السادسة والثلث من مساء اليوم، غارة على اطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

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