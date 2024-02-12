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لبنان

ميقاتي استقبل جنبلاط في دارته وعرض معه الأوضاع

Lebanon 24
12-02-2024 | 12:27
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إستقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم في دارته، وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والاراضي الفلسطينية.
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