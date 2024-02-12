ميقاتي استقبل جنبلاط في دارته وعرض معه الأوضاع

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم في دارته، وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والاراضي الفلسطينية.

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