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لبنان

مساء اليوم.. هذا ما أعلنه حزب الله

Lebanon 24
12-02-2024 | 12:04
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أعلن "حزب الله" مساء اليوم الاثنين، عن استهداف عدة مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين.
 
 
وقال "الحزب" في بيان له، إنه استهدف عند الساعة 05:55 من مساء اليوم، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتم إصابته مباشرة، كما استهدف انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وحقق فيه إصابات مباشرة.
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وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف مبنى في مستعمرة افيفيم يتموضع فيه جنود ‌العدو بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته مباشرة، ردا على ‌الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.
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