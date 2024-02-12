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لبنان

تطورات جديدة.. بعد إحراق محل في صور أمس هذا ما حصل اليوم

Lebanon 24
12-02-2024 | 12:05
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لا تزال تفاعلات إشكال الحارة في مدينة صور تتوالى، فحسب معلومات "لبنان 24"، تم احراق دكان المدعو علي طحان ويعمل على اخماد النيران تخوفا من انفجار اسطوانات غاز موجودة بداخله، الأمر الذي قد يسبب ضررا كبيرا في المحيط.
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وكانت أفادت مندوبة "لبنان 24" أمس، باندلاع حريق داخل محل في صور لصاحبته آ. ط، بعد إطلاق نار كثيف على المحل الواقع في حي الآثار في صور.
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