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لبنان

قوى الامن شيعت شهيدها علي مهدي في بلدته حولا

Lebanon 24
12-02-2024 | 12:28
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شيعت قوى الأمن الداخلي وأهالي بلدة حولا الجنوبية، الرقيب علي محمد نمر مهدي، الذي ارتقى شهيدا من جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة الحدودية. 

وأقيمت مراسم التشييع في قاعة النادي الحسيني وساحة البلدة، بحضور رئيس قسم المباحث الإقليمية في وحدة الشرطة القضائية العميد نضال رمال ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على رأس وفد من الضباط، وشخصيات سياسية واجتماعية، ودينية، إضافة إلى عدد من ضباط ورتباء قوى الأمن الداخلي، وأهالي البلدة.
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