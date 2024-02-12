بعد العثور على صاروخ غير منفجر في عكار.. إليكم ما أعلنه الجيش

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ 12 /2/ 2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حبشيت - عكار على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا".





وتابع البيان أن "تعمل الوحدة المختصة تعمل على تفكيكه ونقله إلى مكان آمن لتفجيره".

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